Nua, estrela pornô é encontrada morta amarrada em árvore

Segundo o The Sun, câmeras de seguranças flagraram o momento em que a atriz chega a casa do suspeito e é recebida por ele. Os dois haviam se conhecido no Twitter antes de marcarem o encontro.

A atriz, que estava desaparecida desde o dia 8 de junho, foi achada nua e amarrada na árvore em estado de decomposição. O suspeito do crime é um homem de 33 anos com quem Rina foi vista antes de desaparecer.

