Cantor gospel Sergio Lopes sofre AVC e perde parte dos movimentos do corpo

Sergio perdeu parte dos movimentos do corpo do lado direito e está com distúrbio na fala, mas o quadro é considerável estável.

O cantor gospel Sergio Lopes, 56, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internado desde segunda-feira (27) no Hospital Instituto do Cérebro Dr. Paulo Niemeyer.

