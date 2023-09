Nua e com asas de anjo, vovó fitness faz ensaio em cemitério

Andréa Sunshine, conhecida como vovó fitness’ voltou a polemizar ao compartilhar com os seguidores um ensaio sensual que fez em um cemitério.

A mulher de 53 anos surgiu nua e com asas de anjo exibindo seu corpo escultural e ‘tapou’ as partes íntimas com as mãos. As fotos foram feitas pela fotógrafa Gina Stocco.

“Como sou louca por cemitérios e, como sabem, eu treino neles, eu decidi fazer uma homenagem excêntrica àqueles que fazem me sentir bem, me protegem dos Vampiros, me fazem feliz”, escreveu Andréa.

"Estar no cemitério vestida de anjo e nua como vim ao mundo me deu coragem para seguir com o meu plano de dieta calórica e transformar o meu corpo com músculos maiores”, continuou. “Fui muito rápida e discreta para fazer as fotos, quis demonstrar respeito, garantir que ninguém me visse, mas já recebi imagens de pessoas que me flagraram e me ofenderam. Entendam, não foi por mal. Faço aqui uma bela homenagem àqueles que já se foram, mas que continuam vivos em seus espíritos e em nossos corações", completou.