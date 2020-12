Novo affair de Flavia Pavanelli é herdeiro milionário de Brasília

A fila andou! Flavia Pavanelli está com um novo affair após o fim do noivado com o empresário Junior Mendoza. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o sortudo é João Pedro Cruz, herdeiro milionário de Brasília.

Ainda segundo a publicação, o jovem empresário é filho do dono do maior armazém frigorífico do Distrito Federal. Ele tem fazendas e atua no ramo da construção civil.

Leo Dias relata ainda que as famílias dos dois já são próximas. Tanto a influencer quanto sua irmã já trocaram follows com a mãe e os irmãos de João Pedro.

Fim do noivado

Flavia e o empresário Junior estavam juntos desde 2019, e noivaram em fevereiro desde ano, chamando atenção com o anel de valor exorbitante. A peça custaria cerca de R$ 138.040,44.