Mário Frias recebe visita de Bolsonaro após princípio de infarto

O presidente Jair Bolsonaro visitou no hospital o secretário especial da Cultura, Mário Frias, 49, após ele sofrer um princípio de infarto, na última sexta-feira (11). A imagem da visita foi publicada pelo ex-ator em sua rede social.

"Me recuperando do susto muito bem acompanhado", escreveu ele. O secretário passou por um cateterismo e colocou dois stents, uma espécie de mola metálica que mantém as paredes da artéria obstruída abertas.

Ele segue internado em um hospital de Brasília. Na última quarta-feira (9), Frias passou a cancelar seus compromissos devido a apresentar sintomas de Covid-19. Ainda não foi confirmado se ele realmente teria sido infectado.