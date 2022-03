Nova regra da Academia permite que Kelly Slater, antivacina, apresente o Oscar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Oscar segue divulgando os apresentadores das categorias no evento a ser realizado no próximo domingo (27). Na lista apresentada nesta segunda (21), chama atenção o do surfista Kelly Slater, que adotou nos últimos meses uma postura antivacina, chegando a defender Novak Djokovic após o tenista ser impedido de participar do Australian Open.

"É triste ver esta celebrada divisão pelos 'virtuosos' vacinados. Se você está vacinado, por que está preocupado sobre os status dos outros? A não ser, claro, que não te proteja? Ou você está com medo de pegar ou chateado porque teve que assumir o risco da vacinação você mesmo? Tanta lavagem cerebral e ódio no coração das pessoas independentemente do status de vacinação", afirmou o surfista na defesa do tenista.

Mas, se em um evento que receberá cerca de 2.500 pessoas e que adotou regras rígidas para seus convidados como exigência de vacina, por que Slater vai conseguir apresentar o prêmio?

Bom, tudo começa com o fato de que, mesmo que a Academia tenha afirmado que vai exigir comprovante de vacina da maioria das pessoas, os artistas e apresentadores foram retirados da exigência, conforme noticiou o The Hollywood Reporter em fevereiro.

O jornal The New York Times já tinha publicado que o evento iria exigir os comprovantes vacinais dos indicados e convidados, além de dois testes de PCR negativos. Para os artistas e apresentadores, a exigência ficou apenas aos testes, aderindo a uma interpretação de protocolos de segurança do próprio Departamento de Saúde do Condado de Los Angeles.

A Academia não chegou a se pronunciar publicamente sobre a exigência ou não de comprovante de vacinas ou uso de máscaras, mas o The Hollywood Reporter já tinha noticiado que eles não planejavam tais exigências, o que gerou polêmica e resultou nas mudanças feitas, isentando de comprovar terem recebido vacinas apenas os artistas e apresentadores.

É por isso que Kelly Slater vai conseguir apresentar o prêmio, já que ele não precisará, por obrigatoriedade, apresentar seu comprovante de vacina contra a covid-19. E, apesar da sua postura antivacina, pode ser até que ele tenha se vacinado. Em meio às suas declarações na defesa de Djokovic, o ministro da saúde australiano disse que ele só iria ao país vacinado.

Um mês depois, ele deu a seguinte declaração em entrevista à Reuters: "Te vejo na Austrália". A competição nas águas australianas de Bells Beach vai ocorrer no próximo mês. Para a agência de notícias, Slater se recusou a responder diretamente se foi ou não imunizado.