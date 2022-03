Filha de militar, Gretchen diz que foi censurada na época da ditadura

Por fim, Gretchen analisou sua ascensão de uma pessoa anônima até se tornar "a mulher mais desejada do Brasil", presença constante nos principais programas de auditório do país, e capa de revistas adultas.

"Eu era o símbolo sexy do Brasil, porque eu dançava de shortinho, dançava de costas para o público, rebolava. Era muito afrontoso uma mulher dançar de costas para o público, dançava com um vestido transparente que aparecia a calcinha... Hoje todo mundo usa isso, até porque está na moda, mas naquela época era um absurdo, e eu fazia tudo isso, já com 18 anos, e foi um estrondo no Brasil", afirmou.

Durante entrevista ao podcast Podpah, a famosa recordou que, naquela época, ela era "o símbolo sexy do Brasil", além de ser revolucionária por rebolar de costas para o público em rede nacional de televisão. No entanto, em meio à censura da ditadura, ele foi proibida por um mês de aparecer em qualquer programa televisivo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.