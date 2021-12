Nova logomarca da Globo vira piada entre os internautas; Veja reações

A Globo apresentou sua nova logomarca na noite desta quarta-feira (1), que levou 9 meses para ser desenvolvida, mas não agradou tanto assim os internautas. A identidade visual virou alvo de piada nas redes sociais.

O novo logo surgiu com cores vivas e vibrantes. Ainda segundo o site gkpb, a aplicação da nova identidade visual da emissora vai tirar as faixas de cores, que vinham sendo utilizadas de 1988 no centro do logo, para que elas possam invadir todo o entorno dos elementos da identidade e ajudem na diferenciação de temáticas da diversa programação da emissora.

Os internautas subiram ainda no Twitter o nome de Hans Donner, criador do famoso logo com efeito em 3D, em 1975. Ele saiu da emissora em 2016.

Veja a reação dos internautas

Hans Donner & todo brasileiro após ver a nova logo da Rede Globo https://t.co/H1j3w8I68A — Deus no Céu e Cher na Terra (@nathpedia) December 2, 2021

Eu vendo a nova logo da TV Globo



De doer os olhos. #JornalNacional pic.twitter.com/uqYif11R2e — Rafael Souza (@TRafaelSouza) December 2, 2021

Eu depois de ver a nova logo da TV Globo pic.twitter.com/tqpw2Scf4p — Luan do Introverso (@luanintroverso) December 2, 2021