Anitta descobre música sobre intenções com ela: 'metas de vida do cara'

"Uma pausa rapidinha no meu dia só para compartilhar um TikTok que eu acabei de receber aqui. Que música é essa, gente? São as metas de vida do cara", disse ela aos risos.

Anitta se divertiu horrores ao ouvir uma música sobre ela em um vídeo no TikTok e compartilhou o conteúdo com os fãs nos stories.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.