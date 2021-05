Noivo de Pocah xinga BBB por áudio de gemidos da funkeira: 'respeito no c*'

O rapaz disse que só assistiu ao trecho nesta quarta-feira (5), e até xingou a produção do programa: “Vi o vt da globo o agora. Falta de senso passou longe, ridículo demais! Enfiaram o respeito no cu. Um monte de criança assistindo, nossas famílias, todos! Coloca um vt desses da sua mulher editor, pra ver se seus filhos e família vão curtir! Arrombado”, disparou.

Ronan Souza, noivo de Pocah, se revoltou com a produção do Big Brother Brasil por ter extraído do contexto o áudio da funkeira durante uma prova com Arthur e dado uma conotação sexual ao som.

