No tribunal, Chris Brown se declara inocente em caso de agressão contra produtor

Ambos responderão em liberdade até a próxima audiência, marcada para 11 de julho, quando poderão ser convidados a se manifestar sobre uma acusação alternativa, considerada menos grave, de agressão com lesões corporais reais. O julgamento, no entanto, está previsto apenas para começar em 26 de outubro de 2026.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.