Vou assistir No Limite só por conta do Pires desempregado e vocês?

A aventura vai começar! Matheus Pires é o primeiro participante revelado do #NoLimite . Vem saber mais detalhes do programa! https://t.co/xcjjn8ek9b pic.twitter.com/7uY3NPBZ4b

No Limite: Matheus Pires faz sucesso com público após enganar participantes: ‘vou ver por causa dele’ O diretor pedagógico Matheus Pires, de 30 anos, chegou causando uma boa impressão no público do “No Limite”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.