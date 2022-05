Andreia entra em crise e decide tentar sair do Power Couple 2022

Inspirada no BBB? Andreia Andrade está querendo desistir do Power Couple 2022 logo nos primeiros dias do reality show.

A empresária e esposa de Nahim disse que quer sair do jogo por não aguentar mais conviver com os outros casais, e quer ser indicada à D.R. para que seja eliminada. "Estou muito abalada, não estou me reconhecendo", disse.

"A Mi[chele Passa] falou: 'Eu te respeito, eu te admiro, mas não fica mandando as pessoas fazerem as coisas'", desabafou ela para colegas. "Você tem que pedir ajuda, vai ficar fazendo tudo sozinha?", apoiou Ivy.

Andreia revelou que teme ser vista como autoritária por ter pedido ajuda nas tarefas domésticas. "Ela veio pedir para eu mudar, não pede para eu mudar... Eu sou administradora de empresa há cinco anos, eu tenho uma visão administrativa. Ela veio falar: 'O Dinei não faz nada, mas a mulher dele faz'. E eu falei: 'Você acha justo o marido botar a mulher para fazer tudo?'".

A participante contou que ela e Nahim acham melhor serem logo indicados para sair: "Eu falei para ele: 'Não estou aguentando', e ele falou para a gente pedir para ir para a D.R. Não tem coisa pior do que virem me cobrar. Eu estou perdendo a minha identidade, eu acho que eu estou certa, mas a pessoa vem me cobrar.”, finalizou.