No Limite: Globo anuncia André Marques como apresentador do reality

O “No Limite” está cada vez mais real. A Rede Globo anunciou nesta quarta-feira (10) André Marques no comando do reality show. Antes, havia rumores de que Marcos Mion, ex-Record, estaria cotado para ser contratado pela emissora e apresentar o programa - que agora terá ex-BBBs como participantes.

Márcio Garcia fica no lugar de André Marques no “The Voice Kids”. "A animação do público e dos fãs e o carinho com que o anúncio foi recebido foram surpreendentes. Agora, além de spoilers do BBB, já começaram a me cobrar novidades sobre o No Limite. A única coisa que posso dizer é que o entusiasmo é mútuo", afirmou Boninho, diretor de Entretenimento da Globo.

"É uma grande responsabilidade, um super convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o No Limite, porque amo demais o que eu faço. Agradeço a confiança e esse presentão que recebi. Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio", disse André Marques, que deve assumir o novo programa após o fim da primeira temporada de “The Voice+”.

Segundo o site Notícias da TV, as gravações de No Limite devem acontecer no Ceará, e o programa está previsto para ir ao ar uma vez por semana, com 11 episódios ao todo.

"Isolados em uma praia deserta, participantes de edições anteriores do Big Brother Brasil irão viver situações que exigem coragem e resistência física ao máximo. Divididos em grupos, eles irão competir na tentativa de chegar até a final, com disputa individual pelo grande prêmio. Os ex-brothers terão seus limites testados ao extremo em provas que envolverão raciocínio, agilidade e resistência. E ainda terão que lidar com a escassez de recursos para sobreviver em um ambiente inóspito", diz a sinopse do programa.

A estreia de “No Limite” está marcada para 11 de maio.