Nicette Bruno morre aos 87 anos vítima de Covid-19

Nicette Bruno morreu neste domingo (20) aos 87 anos, na Unidade de Terapia Intensiva da Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro, onde estava internada em estado grave com complicações da Covid-19.

O hospital confirmou a informação da morte por volta das 13h20 (horário de Brasília). "A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nicette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje, às 11h40, devido a complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento", diz a nota de divulgação do hospital.

Mais cedo, havia sido divulgada uma piora no quadro de saúde da artista, que estava sedada e utilizando respiração mecânica.