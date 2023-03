Neymar será pai novamente e planeja casamento com Bruna Biancardi, diz colunista

Neymar é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas. O jogador está afastado dos gramados por conta de uma cirurgia.

Reipert contou ainda que os dois estariam nos preparativos para o casamento. “Duas fontes me disseram que a Bruna Biancardi estaria grávida. E eles já estariam preparando o casamento. Atualmente, ela mora em Paris, na França. A assessoria da moça negou. Mas, estamos de olho. Se a barriga dela crescer, já sabemos”, disse durante o ‘Hora da Venenosa’, quadro no Balanço Geral SP.

Neymar pai novamente? De acordo com o colunista Fabíola Reipert, Bruna Biancardi estaria grávida do jogador. O casal reatou o namoro recentemente.

