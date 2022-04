Neymar se declara para Bruna Biancardi em primeiro post no Instagram: 'Te amo'

Neymar se derreteu pela namorada, Bruna Biancardi, que completou 28 anos nesta sexta-feira (15) e se declarou para ela no primeiro post publicado no feed do Instagram do craque do PSG.

"Bru, linda. Te desejo todas as melhores coisas desse mundo, que você possa realizar todos os seus sonhos. O dia é seu mas o presente quem ganha somos nós. Feliz demais em ter você na minha vida. Te amo", escreveu Neymar na legenda de fotos em que ele aparece fotografando Bruna.

"Lindo, sem palavras pra você! Obrigada por tuuuudo. Que seja só o começo e que Deus nos abençoe sempre! Te amoooo", respondeu a influencer.

Os dois estão juntos desde agosto do ano passado e mantêm a relação de forma discreta aparecendo vez ou outra em publicações no stories ao lado de outros amigos.

Ontem, Bruna também publicou a primeira foto com Neymar no Instagram em que aparece abraçada com o jogador. No post, ela o agradece pela surpresa de aniversário por ter levado seus familares para passar a data com ela em Paris.

Apesar da discrição, os dois não são poupados dos boatos. Recentemente, Neymar veio à tona desmentir ter ficado com Yasmin Brunet, ex-mulher do amigo Gabriel Medina, que inclusive comentou o post de Neymar para Bruna. Também surgiram boatos de que o relacionamento do jogador é aberto, o que a influencer já desmentiu em resposta uma seguidora.