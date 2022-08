Neymar estaria vivendo affair com outra sósia de Bruna Marquezine; veja fotos

Depois de chegar ao fim o namoro de Neymar com Bruna Biancardi –- que sempre era comparada a Bruna Marquezine, o jogador estaria vivendo um affair com mais uma jovem parecida com a atriz com quem namorou por vários anos.

Segundo Matheus Baldi, ex-Fofocalizando e atual colunista do Itatiaia, Neymar teria feito a fila andar com Brenda Pavanelli, influenciadora que está com a amiga Marina Pumar curtindo férias em Paris.

Internautas chegaram a apontar que fotos dos Stories de Brena dariam indícios de que ela esteja na casa do jogador. Uma cadeira igual à usada na mansão do craque aparece nas fotos.

Mas o que deixou muitos internautas incrédulos foi a semelhança da jovem com Bruna Marquezine. Internautas criticam Neymar por não conseguir superar a ex. Confira: