Neymar curte balada em Ibiza e posa ao lado de modelos gringas

Esperando uma filha com Bruna Biancardi, Neymar Jr. está aproveitando alguns dias de folga do Paris Saint-Germain em Ibiza, na Espanha, ao lado do pai.

Ele posou ao lado de modelos gringas em uma balada chamada Ushuaia, privativa para quem se hospeda no hotel do evento, e que conta com grandes atrações da música eletrônica. Neymar Santos posou ao lado da apresentadora Luciana Gimenez durante o evento.

A namorada não acompanhou o jogador e está no Brasil. O jogador também curtiu Ibiza acompanhado dos solteiríssimos Vini Jr. e Éder Militão.