Neymar cobre símbolo da Nike em uniforme após polêmica de assédio

Após o Wall Street Journal publicar que o motivo da Nike ter rompido o contrato com atacante brasileiro Neymar, teria sido uma denúncia de assédio sexual feita por uma funcionária da empresa, o jogador postou uma foto em seu instagram, mas cobriu a marca.

“Que nada e ninguém tire o meu sorriso”, escreveu Neymar em seu stories.

O craque cobriu o logotipo da Nike na camiseta e no calção com emojis. A empresa patrocina a seleção brasileira e o Paris Saint-Germain. Neymar já havia mencionado em pronunciamento anterior que continuaria a usar “obrigado” a marca: “Ironia do destino, continuarei a estampar no meu peito uma marca que me traiu”, dizia comunicado do jogador, após a polêmica de assédio.

O contrato do jogador com a Nike tinha mais oito anos de duração quando foi encerrado, em setembro do ano passado. O camisa 10 do PSG logo firmou acordo com a Puma, que não comentou sobre o tema. A empresa afirma que o assunto não foi tratado publicamente porque a investigação ainda está em curso.