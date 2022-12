Neta imita bordão do avô Galvão Bueno: 'Haja Coração vovô'

"Quando os netos pedem, a gente narra até videogame! É bom demais ser avô!", escreveu Galvão Bueno na época na rede social. Ele tem sete netos e costuma publicar fotos com eles no Instagram sempre dizendo que é "bom demais ser avô".

Apesar da rotina corrida, ele costuma publicar vídeos dos netos e sempre falando o quanto é bom ser avô. Em novembro do ano passado, ele publicou um vídeo cercado pelos netos e narrando uma partida de futebol no videogame a pedido deles. "Vamos lá vovô, narra ai", disse o menino. Ele atendeu na hora ao pedido das crianças.

