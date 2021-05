Nego Di detona Juliette: ‘chata para cacete, se faz de coitadinha’

“Tem uma galera me ofendendo porque ontem eu respondi por que eu não seguia a Juliette [nas redes sociais], e eu disse que eu não sou obrigado a seguir ela. Ela também não me segue e eu não tinha contato com ela na casa [do BBB], então eu não vejo sentido”, começou.

Nego Di explicou o motivo de não seguir Juliette no Instagram e detonou a vencedora do BBB21 em uma série de stories.

