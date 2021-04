Nasce filha de Fábio Assunção com Ana Verena

"27.abril.2021. 23:41H. Nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, Alana Ayọ Pinheiro Gomes Assunção. Alana significa, sob o manto branco da totalidade e multiplicidade, marco de conquista, harmonia, tranquilidade, e Ayọ imanta o nome com a palavra ‘Alegria’ em Ioruba. Bem vinda minha filha, estamos no amor. Dra. Vivi, gratidão por trazê-la a nós com calma, precisão e muita sabedoria. Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário", disse.

A primeira filha de Ana Verena com Fabio Assunção nasceu na última terça-feira (27). A novidade foi compartilhada pelo filho mais velho do ator, João Assunção, de 18 anos.. "Mais uma para dar trabalho", brincou ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.