Narrador da Globo, Luis Roberto é vacinado contra Covid-19

"Que todos tenham acesso a vacina o mais rápido! Vacina salva vidas. Vacina pode recolocar a humanidade nos trilhos! Os cuidados continuam. Cada vez mais precisamos estar unidos pra vencermos essa guerra - disse o narrador em seu perfil do Instagram. Luis Roberto foi vacinado pelo grupo de "pessoas entre 18 e 59 anos com comorbidades", escreveu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.