'Não gosto de chegar com friozinho na barriga', diz Cauã Reymond sobre nova novela da Globo

Cauã também se mostra animado com o futuro do país em 2023, ainda que não cite o presidente eleito Lula (PT) —o ator não declarou o seu voto para presidente.

Na história, escrita por Walcyr Carrasco, o personagem de Cauã será filho do fazendeiro Antonio Laselva, vivido por Tony Ramos, e enteado de Irene, interpretada por Gloria Pires. E vai disputar com o irmão, Daniel (Johnny Massaro), o mocinho da novela, o amor da heroína Aline (Bárbara Reis).

Em 2017, para fazer o motoqueiro de uma gangue no filme "Não Devore Meu Coração", ele teve de aprender a forma como os brasileiros que vivem na fronteira com o Paraguai falam. "Começo a trabalhar agora com a mesma professora", afirma. A diferença, diz ele, é que o sotaque para uma novela com 209 capítulos deve ser "cuidadoso com o Brasil inteiro que assiste".

"Gosto de me preparar bastante para os meus personagens, não gosto de chegar com friozinho na barriga", diz ele à reportagem. "Por sorte, eu vou trabalhar um sotaque que já tenho uma relação", conta o ator.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cauã Reymond terá aulas de prosódia para fazer o sotaque de Mato Grosso do Sul, estado em que se passa "Terra Vermelha", nova novela da Globo. Ele interpretará Caio, um dos protagonistas da trama que deverá substituir "Travessia" a partir de março do ano que vem

