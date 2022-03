'Não foi na maldade', diz Viih Tube sobre acusação de plágio

A atriz e influenciadora Viih Tube foi acusada de plágio nesta semana e se pronunciou na quinta-feira, 24. A escritora e fã da artista, Samantha Buchweitz publicou uma série de tweets contando a história desde o início e acusando a ex-BBB de ter copiado o título de seu livro, Coisas que guardei pra mim.

Samantha disse que encontrou Viih na Bienal do Livro de 2021 e entregou um exemplar de seu livro para a influencer. "Como sempre fui fã, peguei a pulseira para a sessão de autógrafos e decidi entregar meu livro para ela, na esperança de que ela gostasse", comentou.

A escritora continuou a dar detalhes sobre o que aconteceu até chegar no dia 23 de março de deste ano. "Eu não sabia o que estava por vir. Hoje, 23 de março, ela postou um stories de uma peça que ela tinha escrito com o nome do meu livro! E ele estava lá, em cima da mesa dela em menos de 24h para todo mundo ver. Escrito por Viih Tube?", questionou.

Viih Tube, por sua vez, respondeu Samantha no Twitter e escreveu: "Oi meu amor, me desculpe, você tem razão! No título não é lugar de colocar inspiração! Eu no seu lugar teria a mesma reação, justo é justo! Mas fica em paz que o nome da peça já foi divulgado e é "cancelada" baseado na minha história pessoal e no meu livro! Não foi na maldade, beijos".

Na rede social, internautas criticaram a atitude da influencer e defenderam os direitos autorais de Samantha.