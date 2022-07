Nando Reis é vaiado após gritar 'Fora Bolsonaro' em show em Minas

O Festival Prime Rock Brasil aconteceu no sábado, 16, mas o vídeo do ex-Titãs só viralizou na manhã desta terça-feira (19), quando influenciadores e deputados bolsonaristas, como Thiago Gagliasso, Carla Zambelli e Mário Frias, passaram a compartilhar o momento em suas redes.

Com a reação mista, Reis emendou: "Eu tô com os povos indígenas, e quem tá vaiando não tá sacando nada. A gente quer paz e não pode ter um homem que quer guerra, vamos ficar em paz, não há porque guerrear, não tem morte, não tem arma! Não tem que ter arminha, gente, tá todo mundo louco!", declarou antes de voltar a cantar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nando Reis foi vaiado por parte do público que lotou a Esplanada do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), durante a abertura do Festival Prime Rock Brasil. O motivo foi o discurso político em que Reis se posicionou contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

