Filipe Ret divulga música nova ao chegar em delegacia e bomba na web

Ret está sendo investigado por distribuição de maconha durante sua festa de aniversário no mês passado. O cantor tem uma marca própria de maconha que é vendida nos EUA, mas no Brasil a droga não é legalizada.

“Filipe Ret deve estar muito preocupado com a condução para a delegacia” Filipe Ret: Dia 1º de agosto lançamento no canal da Nadamal pic.twitter.com/WfAb0SISKg

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.