Namorada de Neymar solta o verbo após críticas: ‘não é porque não pego ônibus e bato ponto que não trabalho'

Grávida, Bruna Biancardi se revolta com haters e desabafa: “eu que pago minhas contas” pic.twitter.com/heaj2bKo0a — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 14, 2023

A namorada de Neymar Jr., que espera a segunda herdeira do jogador, afirmou que as pessoas trabalham com internet e conseguem viver disso, tendo contratos com marcas e funcionários, sendo esse o caso dela.

“Se eu não entro no escritório às 8h e saio às 18h, parece que eu não trabalho”, reclamou ela. “Eu tenho minha equipe jurídica, minha equipe de marketing, comercial”.

“Não é porque eu não pego um ônibus, bato cartão e fico o dia todo no escritório que eu não estou trabalhando, tá?”, disparou.

“Hoje em dia eu trabalho com algo que eu gosto muito, eu viajo a trabalho. Graças a Deus eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, que não é todo mundo que tem essa oportunidade.. Eu sei de tudo isso, gente. Eu já trabalhei um dia indo pro escritório, com horário, mas o meu trabalho não é menos importante. Eu tenho pessoas que dependem de mim”, afirmou ela, citando que uma de suas funcionárias disse que a sua família depende do que ela recebe com a influencer.

Em um vídeo que totalizou quase 8 minutos, a influencer também afirmou que paga as suas próprias contas e que se quisesse teria todo o direito de passar o dia sem fazer nada, mas que opta por ainda trabalhar. "Se eu quisesse acordar e passar o dia todo de não fazer nada, seria um problema só meu, porque eu que pago minhas coisas".