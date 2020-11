Najila Trindade é absolvida de crime no caso Neymar

Najila Trindade foi absolvida do crime de fraude processual no última terça-feira (17). A informação é do UOL. A modelo havia sido denunciada pelo Ministério Público acusada de atrapalhar as investigações da polícia no 'caso Neymar', dentre eles dificultando o acesso às provas e forjando um suposto arrombamento em seu apartamento.

O ex-marido de Najila, Estivens Alves, também foi denunciado pelo mesmo crime. Ele chegou a fazer imagens do local após a suposta invasão. Ainda segundo a publicação, a justiça aceitou a denúncia contra a dupla em setembro de 2019, mas somente agora a sentença saiu.

Na sentença, a juíza entendeu que não houve crime dos dois na época."Não seria razoável supor que o acusado, com intuito de alterar o local de um delito, filmasse o próprio crime que cometia", diz um trecho. Sobre Najila ter apagado ou mudado as senhas de um segundo tablet para atrapalhar as investigações, a juíza entendeu que o segundo aparelho seria do filho dela.

Najila Trindade acusou Neymar de estupro no final de maio de 2019 após um encontro deles em Paris. O caso chegou a ganhar repercussão internacional. Em agosto do ano passado a polícia civil de São Paulo decidiu arquivar a acusação.