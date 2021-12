Na UTI, Cantor Maurílio tem piora após infecção grave no pulmão

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, teve uma piora nesta terça-feira (28). Ele segue sedado em uma UTI em Goiânia há mais de uma semana, sendo inicialmente diagnosticado com tromboembolia pulmonar. Na tarde desta terça-feira, 28, o médico Wandervan Azevedo, que acompanha o artista, confirmou que a piora ocorreu devido a uma infecção grave no pulmão. Ele foi diagnosticado com choque séptico e teve reforço na medicação. De acordo com o boletim médico divulgado na última terça-feira (21), o sertanejo apresentava evidência de inflamação e edema no sistema nervoso central. A sua parceira musical Luiza, a mãe de Maurílio, Odaisa, e a esposa do cantor, Luana, usaram as redes sociais para pedir que os fãs continuem orando pela saúde do artista. "Não vamos desistir nem desanimar. Continuem orando, Deus está no comando e quem sabe de tudo é ele! Não vamos desanimar", escreveu a sertaneja. Luana e dona Odaisa apareceram juntas para comentar o assunto: “É normal ter intercorrência em UTI, mas estamos bem e firmes, confiantes. Vamos continuar orando e a gente pede que vocês continuem orando pela vida do Maurílio, que ele vai melhorar e vai sair dessa. É só mais uma batalha”, disse Luana. “Orem muito, passem pensamentos positivos, palavras de conforto, de calma, que tudo vai dar certo. A nossa confiança está inabalável”, completou a mãe do cantor.

