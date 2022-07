Na UcconX, Ian Somerhalder diz que vai se aposentar antes dos 50 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ian Somerhalder, 43, não surpreendeu o público somente por aparecer nesta quinta-feira (28) na UcconX, festival de cultura pop realizado em São Paulo. A estrela de "Diários de um Vampiro" admitiu que pretende se aposentar em breve.

"Não acho que vou querer fazer mais séries aos 50 anos. Quero fazer whisky e cuidar dos meus filhos. Quero virar um fazendeiro", disse o ator no encontro vip com fãs no Anhembi.

Assim que pousou no Brasil, Ian gravou stories mostrando uma garrafa quase vazia de sua marca de whisky. O vídeo do ator chegou a virar meme no Twitter.

A ideia de Ian é encerrar um último projeto e realmente abandonar as séries e a rotina intensa de gravações na TV para se dedicar ao lado empresário, curtir mais os filhos e sua fazenda.

No papo com os fãs brasileiros, Ian ainda admitiu que recusou o papel de Damon Salvatore em "Diários de um Vampiro", série que o levou ao estrelato mundial. O convite veio na mesma época do estouro de "Crepúsculo" e ele disse ao empresário que não ia fazer aquele "Crepúsculo na TV".

Foi então que o ator foi para Las Vegas com a família e tudo o que via pelas ruas era "Crepúsculo". Foi então que mudou de ideia e aceitou o papel.

CANCELAMENTOS E DÍVIDAS COM EX-FUNCIONÁRIOS

Antes da chegada de Ian ao Brasil, o UconnX foi alvo de críticas nas redes sociais após confirmar os cancelamentos de Millie Bobby Brown, de "Stranger Things", e George Takei, de "Star Trek".

A organização anunciou que os artistas testaram positivo para covid-19, mas voltou atrás e trouxe novas versões sobre a ausência da dupla.

O site Splash, do Uol, conversou na quarta-feira (27) com seis ex-funcionários do UconnX que participaram do planejamento do evento. Segundo os relatos, a empresa deixou de pagar de três a seis salários, além de romper contratos sem acordo prévio.

Em contato com a reportagem, a organização explica que a BBL, empresa que assumiu o evento, não tem relação com dívidas de antigos administradores.