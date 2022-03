Musical sobre Diana vence o Framboesa de Ouro, o Oscar do pior do cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto Hollywood se prepara para o Oscar, que acontece na noite deste domingo (27), a organização por trás do Framboesa de Ouro divulgou sua lista de vencedores --ou perdedores, dependendo do ponto de vista, já que o prêmio é dedicado aos piores do cinema.

"Diana: O Musical", filmagem do espetáculo da Broadway que foi rechaçada por crítica e público, fechando depois de apenas 33 apresentações, liderava a lista de indicados e também ficou à frente entre os premiados, com cinco troféus, incluindo o de pior filme do ano.

Na categoria principal, a produção concorria com "Karen", "A Mulher na Janela", "Infinite" e "Space Jam: Um Novo Legado". O musical ainda arrematou os prêmios de pior atriz, para Jeanna de Waal, atriz coadjuvante, para Judy Kaye, direção, para Christopher Ashley, e roteiro.

A vitória --ou, de novo, derrota-- de "Diana: O Musical" não deixa de ser curiosa, já que um dos títulos mais comentados da atual temporada de prêmios de Hollywood é outra trama sobre Lady Di, "Spencer". Apesar de ser ventilado como aposta em várias categorias do Oscar, o filme acabou conseguindo apenas uma indicação, de melhor atriz, para Kristen Stewart.

Outra relação peculiar entre o Framboesa de Ouro e o Oscar é Jared Leto. O ator fez campanha para ser indicado ao homenzinho dourado por seu papel em "Casa Gucci", mas acabou dando as caras apenas na cerimônia dos piores do ano, vencendo na categoria de ator coadjuvante,

"Space Jam" foi o segundo filme mais lembrado do Framboesa deste ano, arrematando os prêmios de pior ator, para LeBron James, de pior casal --por qualquer aparição do atleta com algum personagem animado da Warner-- e de pior remake, plágio ou sequência.

Já Bruce Willis, que ganhou uma categoria só para ele, teve "Invasão Cósmica" escolhido como seu pior trabalho no ano. Ele competia contra si mesmo pelos longas "Emboscada", "Apex", "Deadlock", "A Fortaleza", "Meia-Noite no Switchgrass", "Out of Death" e "Sobreviva ao Jogo".