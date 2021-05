Mulher do jogador Isla, do Fla, anuncia separação após rumores de traição

A modelo espanhola Gala Caldirola, de 28 anos, anunciou o fim do casamento com o jogador Isla, do Flamengo, após rumores de traição do atleta de 31 anos. Os dois têm uma filha juntos.

"Com o mesmo amor com que um dia decidimos fazer uma viagem juntos como casal, hoje decidimos romper o nosso relacionamento, sem perder o amor que ainda temos um pelo outro", noticiou ela em sua conta do Instagram.

"Os motivos do rompimento são pessoais, mas queremos deixar claro que não há motivos para brigas ou ressentimentos entre nós. Decidimos ir a público para evitar especulações e porque ambos acreditamos que ser honesto é sempre a melhor maneira de fazer as coisas. Obrigado pela compreensão e empatia", continuou.