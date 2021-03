Mulher de Thammy emagrece 6kg em 1 mês após desistir de lipo HD

Em fevereiro, a influencer contou que cogitou fazer uma lipoaspiração na era da “moda” da lipo LAD, mas que descartou fazer a cirurgia plástica devido aos riscos: “É muito forte essa questão de padrão de beleza. Às vezes, você se arrisca fazendo algo. Uma lipo tem um risco de vida só para você estar dentro de um padrão. Posso me esforçar e ter o mesmo resultado que uma lipo vai me dar”, concluiu a influenciadora. “São dois caminhos. Levanto de manhã, como ovo mexido e vou para a academia ou como pão com manteiga, bolo, e fico em casa o dia inteiro de ‘pernas para o ar’, com preguiça. Depende do seu esforço”, ponderou.

A nora de Gretchen rebateu os comentários, explicando que emagreceu com exercícios e alimentação: "Perdi seis quilos em 30 dias com muito esforço mesmo e ainda tenho que ouvir que fiz lipo! Foi na raça mesmo", escreveu.

