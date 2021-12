Mulher de foto polêmica com Fernando dispara: ‘quem ficou com ele foi outra menina'

A massoterapeuta Fran Padilha usou as redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo após ter sido apontada como pivô do fim do namoro de Fernando Zor e Maiara, após aparecer puxando o decote para baixo em uma foto com o cantor numa balada. Uma publicação compartilhada por (@bllogdosfamosos) 60 60 No vídeo, ela afirma que não ficou com o cantor segundo ela “porque não quis” e voltou a afirmar que Fernando garantiu que estava solteiro. “Em momento algum eu saí com ele, eu beijei ele, eu transei com ele. Não aconteceu. Não aconteceu porque eu não quis”, disse Padilha. “O Fernando não falou só pra mim que estava solteiro. Ele falou pra todo mundo da balada, todo mundo sabia ali”, disse ela. “Quem ficou com o Fernando foi uma outra menina aqui de Guarapuava, que estão falando. Só que, como ela é uma menina de classe alta, o pessoal não fala”, afirmou: “Em momento algum eu saí dessa balada com o Fernando, eu fui embora com uma amiga. Eu não fiquei com o Fernando”, disse Fran. Vale lembrar que segundo Leo Dias, do Metrópoles, a mulher com quem Fernando de fato teria traído Maiara foi uma mulher casada que não teve identidade divulgada por ter um relacionamento e não ser pessoa pública.

