Mulher de Daniel explica motivo de apoiar jogador preso por estupro

A modelo também disse que não se costuma falar sobre o julgamento do marido: “Isso é muito delicado. Está na mão da Justiça. A Justiça é quem tem as provas na mesa. A Justiça é quem tem que resolver. Não somos ninguém para fazer julgamentos midiáticos”.

Joana também afirmou que ficou completamente sozinha após a morte da mãe e a traição do ex-jogador: “Carrego muita dor. Não nos esqueçamos de que estive com minha mãe desde outubro do ano passado muito doente, dia após dia em hospital”.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.