MP aponta 'alto custo' e pede cancelamento de show de João Gomes no Maranhão

O Ministério Público do Maranhão recomendou o cancelamento do show de João Gomes no município de Timon. O cachê do cantor sertanejo vai custar R$ 350 mil para os cofres públicos da cidade maranhense.

No pedido, o promotor de justiça Sergio Martins alega “o alto custo do show para o município, a crise financeira pela qual o país ainda passa devido à pandemia, o dever de canalização de recursos públicos, em tempos de crise, para serviços essenciais e contínuos, a exemplo da saúde, infraestrutura e saneamento básico”, além do aumento do risco de contágio da covid-19.

De acordo com o UOL, a Prefeitura de Timon informou que já enviou ao Ministério Público os esclarecimento necessários para a realização do evento.

Confira a nota na íntegra;

“[A Prefeitura] destaca também a importância socioeconômica das atividades culturais comemorativas do aniversário da cidade, com fomento do turismo regional e incremento da economia formal e informal, e que está com 100% da cobertura vacinal completa (duas doses) para o público acima de 12 anos de idade, além de seguir cumprindo todas as medidas sanitárias preconizadas”, diz o comunicado.

A Prefeitura afirma ainda que a organização do show está de acordo com as normas e requisitos legais exigidos pelo Estado para feitura dele".