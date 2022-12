Família de Éder Militão sai em defesa de jogador após Karoline Lima expor traição

A família de Éder Militão não gostou das últimas notícias que vem saindo sobre o jogador e decidiram sair em sua defesa nesta quarta-feira (07). Tudo começou após a influenciadora Karoline Lima expor traições do jogador enquanto ela estava grávida da filha do ex-casal, Cecília.

Através dos comentários de publicações do perfil Segue a Cami, no Instagram, a prima e tia do atleta acusaram a influenciadora de tê-lo conhecido quando ele já namorava Larissa Maurina - jovem apontada como uma das amantes do jogador.

"Só você contar que quando você conheceu o Éder, o mesmo namorava a Larissa, né. Já que está expondo, então fala a verdade completa como ela é. Só vocês pesquisarem que vão ver. Quer mudar o foco, então vem com as verdades", comentou a prima.

A tia também defendeu o sobrinho ao dizer que Larissa esteve no São João da família enquanto Karoline não foi porque não quis. "Nunca quis me expor, mas já deu né. Larissa, sim, foi namorada oficial do Éder, ela sempre esteve conosco em viagens e festas. Convidamos para festas, sim, a casa é nossa, convidamos quem nós quisermos. Karol não foi porque não quis. Estou mentindo, Karol?", declarou.

Em seguida, a tia do jogador fala sobre a polêmica pensão da filha do casal. "Acabou, vai viver a vida de vocês. O Éder está muito bem, graças a Deus, porque Deus existe. Ele paga pensão, sim, dá tudo o que a nossa Cecília precisa, inclusive um pouquinho mais, né, Karol. Ele é solteiro, namora quem ele quiser e quem paga as contas dele, é ele".