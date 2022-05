Morte de MC Kevin completa 1 ano e Deolane relembra luto: ‘Chorei por três dias'

A morte de MC Kevin completa 1 ano nesta segunda-feira (16) e Deolane Bezerra, que havia se casado com o funkeiro duas semanas antes da tragédia, falou sobre o luto e o que mudou de lá para cá.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Uol, “O luto tem suas fases. Existem momentos que a gente se pega pensando e vê que aquela dor se transformou em saudade. Hoje já consigo lembrar de algumas coisas que o Kevin fazia e dou risada. Eu passei 1 ano da minha vida, 365 dias, e tenho certeza que orei todos esses dias”, disse a advogada, que passou de 1 milhão de seguidores para 20 milhões em 1 ano.

A advogada contou que chegou a fazer terapia, mas só foi um dia na sessão. “Fiz apenas um dia de terapia e comecei a enganar o terapeuta. Ele falou que eu estava com depressão. 'Depressão coisa nenhuma'. Na minha vida foi somente Deus. Queria me mostrar forte o tempo todo para não ver as pessoas ao meu lado sofrendo por minha causa. Emagreci oito quilos. Não conseguia comer. Querendo mostrar que era forte, aprendi a ser forte”.

Deolane também falou sobre os dias nebulosos logo após a perda de Kevin. “Chorei tudo que tinha para chorar em três dias. Foram [dias] de muita angústia. No quarto dia, eu queria chorar mas não tinha mais lágrimas. Comecei a desenvolver uma síndrome de ansiedade do amanhã. 'E amanhã? Quem vai me atacar?'. Não dormia. Os 10 primeiros dias foram os mais difíceis de toda a minha vida”.

Ela também rebateu as críticas de que seria “interesseira”. “Tive que lidar com a palavra interesseira constantemente. Tive que ouvir que eu estava vivendo de uma fortuna que o Kevin tinha deixado. Tive que lidar com pessoas que diziam que eu tinha mandado matar ele. Somente mentiras. As pessoas que estavam ao lado dele não aceitavam ele ter partido e eu ter ficado”, disse ela, afirmando que não acompanha mais o inquérito. “Resolvi somente orar pela alma dele, eles que resolvam. Preciso ter paz”.

Sobre o dia de hoje, Deolane falou: “Um dia bem triste e de repensar muito. A morte do Kevin fez jovens repensarem na vida. Deixou ensinamento para jovens, casais, quem usa substâncias entorpecentes, para quem não tem limites. Dia 16 é um dia de reflexão e oração. O maior bem que você pode fazer para o Kevin é orar por ele. Não tem homenagem maior. E isso eu faço todos os dias”.