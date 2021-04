Morre Susan, blogueira especialista em BBB; Boninho lamenta partida

A morte foi lamentada por famosos, perfis dedicados às celebridades e reality shows, e outras personalidades do meio, como Chico Barney, colunista do Uol. "A Susan do 'De Cara Pra Lua' é da turma que inventou tudo isso que a gente faz hoje. Além de pioneira, foi sempre muito generosa. Meus sentimentos para família, amigos e quem era fã como eu".

Boninho, diretor do BBB21, fez um post em suas redes sociais, lamentando a partida de uma das fãs mais antigas do programa.

Considerada vanguardista em comentários sobre o reality show, ela lutava contra um câncer e não resistiu. A notícia da morte foi revelada pelo marido da blogueira, Roberto, via Twitter. "Hoje a nossa casa estava triste, o meu broto já não conseguia mais se mexer. Sentado na poltrona onde ela ficava quando podia, para ver BBB, veio na minha cabeça a música que ela gostava de ouvir, 'Disfarça e Chora', do Cartola. Aí, coloquei para tocar na TV o show completo. A casa se encheu de uma luz diferente e minha energia voltou. Chorei e meu peito se aliviou. O ambiente ficou mais leve. Pouco depois, Luzia (nome real de Susan) fez a passagem", escreveu.

Morreu na noite do sábado, 17, a blogueira Susan Melo, do blog “De Cara Pra Lua”, fundado nos anos 2000, especialista em Big Brother Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.