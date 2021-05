Morre Olympia Dukakis, ganhadora do Oscar por 'Feitiço da Lua', aos 89 anos

Olympia Dukakis fez sucesso também na TV e no teatro, com peças na Broadway e no circuito off-Bradway. Ela era prima de Michael Dukakis, candidato derrotado por George Bush na campanha presidencial dos Estados Unidos em 1988.

Cher, que premiada com Oscar de melhor atriz também em "Feitiço da Lua", homenageou a colega no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.