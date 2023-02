Morre Melinda Dillon, atriz de 'Uma História de Natal', aos 83 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Melinda Dillon, famosa por seus papéis em filmes como "Contatos Imediatos do Terceiro Grau", de 1977, e "Uma História de Natal", de 1983, morreu no mês passado, em 9 de janeiro, aos 83 anos.

A informação só foi amplamente divulgada nesta sexta-feira, 3. A confirmação foi feita família no site de obituários e serviço de cremação Neptune Society e a causa da morte não foi divulgada.

Nascida em 1939, no Arkansas, Dillon ganhou destaque na atuação já quando morava em Nova York e recebeu uma nomeação ao Tony Awards —prêmio mais importante do teatro americano— em 1963 por sua estreia na Broadway no papel de Honey, em "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?".

Depois, ela ainda seria indicada duas vezes como melhor atriz coadjuvante no Oscar. A primeira veio em 1978, por seu papel em "Contatos Imediatos do Terceiro Grau", de Steven Spielberg, e a segunda aconteceu em 1982, com "Ausência de Malícia", produção de Sydney Pollack.

A artista também é reconhecida por seu papel no longa de 1983, "Uma História de Natal". Ela ainda apareceu em produções como "Vale Tudo", de 1977, e "Um Hóspede do Barulho", lançado uma década depois.