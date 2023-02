Armie Hammer diz que abuso sexual aos 13 anos motivou comportamento

Em janeiro de 2021, Armie foi acusado de abuso sexual e de enviar mensagens com conteúdo sexual para mulheres. Na época, ele admitiu as mensagens, mas negou a acusação de abuso.

“Estou aqui para assumir meus erros, tomar responsabilidade pelo fato de que eu fui um babaca, egoísta, que usei as pessoas para me fazer sentir melhor, e quando terminei, simplesmente segui em frente. E tratei as pessoas de maneira pior do que deveriam ter sido tratadas”, admitiu.

