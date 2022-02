Morre marido da ex-BBB Sol Vega, vítima da Covid-19; empresário não tomou vacina

Sol já havia falado sobre o assunto quando o marido foi intubado, no dia 5 de fevereiro. . "Eu estou um lixo, um lixo. Esse homem é muito importante na minha vida, vocês não têm noção. Esse homem me ajudou e me ajuda tanto. Quando ninguém acreditava em mim esse homem pegou na minha mão, pegou na minha mão até hoje, já faz 16 anos que a gente está junto", afirmou na ocasião.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.