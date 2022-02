Luana Piovani não autoriza e Scooby não vai ver filhos em vídeo do anjo no BBB 22

Pedro Scooby, não irá ver os filhos no ‘almoço do anjo’ no BBB 22. Isso porque a sua ex-mulher, a atriz Luana Piovani, não autorizou as crianças a gravarem o vídeo para o pai.

A informação foi divulgada pelo próprio Big Boss, Boninho, após ele publicar que Scooby e Paulo André ganharam a prova e uma seguidora comentar que estava esperando ver as crianças no ‘almoço do anjo’.

“Sonhando em ver a Luana Piovani com as crianças no almoço do anjo”, disse a seguidora. “Josiliane, ela não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos", avisou o Big Boss. Os fãs logo trataram de mencionar a atriz no post e "invadir" o Instagram de Luana pedindo que ela deixasse que Dom, Bem e Liz gravassem o vídeo para o pai.