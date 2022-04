Morre Jacques Perrin, que interpretou Totó adulto em 'Cinema Paradiso', aos 80

Sua carreira o levou a acumular mais de 70 créditos no cinema, com outros papéis notáveis, incluindo o de um fotojornalista no também oscarizado "Z", de Costa-Gavras, e o de par romântico da musa italiana Claudia Cardinale em "A Moça com a Valise".

O artista nascido em Paris ficou marcado por interpretar a versão adulta de Salvatore "Totó" Di Vita no filme "Cinema Paradiso", de Giuseppe Tornatore, vencedor do Oscar de filme estrangeiro em 1990.

