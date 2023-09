Morre Domenico De Masi, sociólogo que pensou o 'ócio criativo', aos 85 anos

Para De Masi, pensar é muito mais importante do que trabalhar. No mundo ideal, tudo que não envolva criatividade será feito por máquinas, libertando o homem.

Em seu livro "O Futuro Chegou", de 2014, De Masi se dedicou a analisar o modelo de sociedade do Brasil. Segundo ele, após ser obrigado a copiar os sistemas Europeu e dos Estados Unidos durante séculos, o país latino-americano tinha a chance de desenvolver seu próprio modelo de sociedade diante da crise americana e do velho continente.

O sociólogo era amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou a visitá-lo na cadeia, em Curitiba. Quando o atual presidente brasileiro foi libertado, De Masi disse que sua fama no exterior continuava intacta e que Lula ainda era uma das maiores lideranças mundiais.

De Masi nasceu em Rotello, pequena cidade da região de Molise, no sul da Itália. Começou a escrever aos 19 anos sobre sociologia do trabalho e, aos 22, começou a lecionar na Universidade de Nápoles. Mais tarde, tornou-se docente da renomada Universidade de Roma La Sapienza.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sociólogo italiano Domenico De Masi morreu aos 85 anos, em Roma, confirmou a imprensa italiana. De Masi é autor do conceito de "ócio criativo", com um livro de mesmo nome que foi best-seller.

