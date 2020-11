Morre David Prowse, o Darth Vader de Star Wars

O ator David Prowse, que interpretou o personagem Darth Vader na primeira trilogia de Star Wars, morreu neste domingo (29), aos 85 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas em 2009 travou uma batalha contra o câncer na próstata e realizou várias sessões de radioterapia até ser curado.

Prowse interpretou o papel em Uma Nova Esperança, Star Wars: O Império Contra-Ataca, Star Wars: O Retorno de Jedi e Laranja Mecânica.

Além de ator, Dave como é chamado por amigos, era fisiculturista dos anos 70 e isso o ajudou a conquistar o papel. Devido ao grande sucesso, ele participou de eventos de Star Wars por todo mundo até 2010 e se afastou após brigar com o diretor George Lucas.

Prowse era conhecido não só por Darth Vader, mas também pelos papéis interpretados nos clássicos do cinema “Circo do Vampiros”, "Frankstein and The Monster From Hell" e "Laranja Mecânica". Artistas e fãs do mundo inteiro lamentaram a morte do astro.