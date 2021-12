Morre Betty White, atriz e comediante norte-americana, aos 99 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e comediante Betty White morreu aos 99 anos. A informação foi confirmada pela polícia norte-americana segundo o site TMZ. De acordo com a publicação, Betty foi encontrada morta em seu apartamento durante a manhã desta sexta-feira (31). A causa da morte não foi divulgada. O TMZ também informou que a atriz completaria 100 anos no dia 17 de janeiro de 2022. Betty White nasceu em Oak Park, Chicago, em 1922. Ela é filha única de Tess, uma dona de casa, e Horace White, um engenheiro elétrico. A atriz é lembrada nos EUA por ter a carreira mais longa de um artista na TV. Ela participou de diversos programas desde 1939, quando fez sua estreia. A série "The Golden Girls", exibida pela emissora NBC entre 1985 e 1992, foi um dos principais trabalhos da carreira de Betty. Ela interpretou Rose Nylund, uma das protagonistas. As séries e programas "Community", "Justiça sem Limites", "Everwood", "That '70s Show" e "Malha de Intrigas" também estão entre os projetos de destaque na trajetória da artista. O seu primeiro papel em uma comédia veio em 1973, quando a atriz interpretou Sue Ann Nivens no programa "The Mary Tyler Moore Show". Betty White participou de 115 produções ao longo de sua carreira, informou o TMZ.

